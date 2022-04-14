«Нанесли немалые потери оккупантам». ВСУ отбили шесть атак войск РФ в зоне ООС
Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
ВСУ успешно отбили шесть атак российских оккупантов в Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
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«Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили шесть атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что украинские защитники уничтожили:
- 4 танка;
- 6 бронетранспортеров;
- 4 боевых машины пехоты;
- одну артиллерийскую систему противника.
«Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора», — добавили в ООС.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 19 900 своих солдат.
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