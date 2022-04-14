«Нанесли немалые потери оккупантам». ВСУ отбили шесть атак войск РФ в зоне ООС 14 апреля, 23:26 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ успешно отбили шесть атак российских оккупантов в Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

«Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили шесть атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что украинские защитники уничтожили:

4 танка;

6 бронетранспортеров;

4 боевых машины пехоты;

одну артиллерийскую систему противника.

«Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора», — добавили в ООС.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 19 900 своих солдат.

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