«Нанесли немалые потери оккупантам». ВСУ отбили шесть атак войск РФ в зоне ООС

14 апреля, 23:26
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Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

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ВСУ успешно отбили шесть атак российских оккупантов в Донецкой и Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

«Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили шесть атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что украинские защитники уничтожили:

  • 4 танка;
  • 6 бронетранспортеров;
  • 4 боевых машины пехоты;
  • одну артиллерийскую систему противника.

«Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора», — добавили в ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/350629793759004?__cft__[0]=AZU0iBX_9UK5xyZgBHRyiUxfsJX_hZUJTjl7qLdw_bnvjXulxPnWQeMIENhEGahqViOx69ZlqGLgYuSZ5ykGjyUI7GxAemMHJbMSQ_VWKe0jmD8XKR1ALKaooDeLQakMww4Z8zuiU6HBvgFsnURBUtq2x4rgXqDaXQ3mXYecwNkElg&__tn__=%2CO%2CP-R

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 19 900 своих солдат.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине

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