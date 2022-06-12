ВСУ отбили ряд вражеских атак в Луганской и Донецкой областях: оккупанты понесли потери и отступили — генштаб 12 июня, 07:53 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники уже 109-й день продолжают успешно сдерживать нашествие российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

ВСУ за последние сутки отбили ряд вражеских атак на Донбассе. В частности, оккупанты пытались вести наступление в направлении Николаевки (Донецкая область) и Врубовки (Луганская область). Понеся потери россияне отступили.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 109-х суток противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Так, на Северском направлении противник продолжает минометные обстрелы позиций Сил обороны в приграничных районах. Кроме того, российские оккупанты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры в населенном пункте Миропольское Сумской области.



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На Харьковском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. Враг основные усилия сосредотачивал на содержании занятых рубежей. Для сковывания действий сил обороны оказывает огневое влияние на позиции украинских подразделений. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населённых пунктов Уды, Прудянка, Циркуны и Верхний Салтов. Нанес авиаудары в районах Терновой и Рубежного.

На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы. Украинские воины успешно отбили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли. При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются. Противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы.

На Лиманском направлении подразделения противника активных действий не вели. В направлении города Лисичанск враг увеличил интенсивность применения ствольной и реактивной артиллерии, принимает меры по усилению группировки войск. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру недалеко от Серебрянки и Белогоровки.

На Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошкивки.

ВСУ успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отбит в районе Метелкино. Кафиры отошли. Противнику пришлось усиливать группировку вводом в операцию подразделений резерва.

На Бахмутском направлении враг вел артиллерийские обстрелы украинских позиций недалеко от Николаевки, Белогоровки, Горского, Камышевахи и Новолуганского. Применив армейскую авиацию, нанес авиаудара близ Покровского.

В районе Попасной защитники Украины успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти.

Враг наступает в районе Ныркового, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось. Под метким огнем украинских воинов оккупанты отошли.

В районе Берестового враг, при попытке штурма, понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

Кроме того, с целью выявления слабых мест в обороне и системы огня, оккупанты, не жалея личного состава, проводили разведку боем недалеко от Владимировки. Украинские защитники грамотно встретили врага – противник с потерями отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Новоандреевка. Нанесли удар штурмовой авиацией вблизи Марьинки.

На Южнобужском направлении противник с целью сдерживания украинских войск обстреливал украинские позиции в районах Добрянки, Великой Костромки, Мурахивки и Прибужского. Также враг пытался вести контрбатарейную борьбу.

Оккупанты нанесли удар штурмовой и армейской авиацией вблизи Снигиревки и Тополиного.

На Бессарабском направлении существенных изменений в ситуации не отмечено.



На Волынском и Полесском направлениях, в ходе проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь осуществляется приведение подразделений к высшим степеням боевой готовности, отрабатываются практические мероприятия по приему военнообязанных, проводится снятие с хранения вооружения и военной техники.

Противник продолжает нести значительные потери.

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