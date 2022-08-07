Ситуация на фронте. На Бахмутском направлении идут бои, на других — враг остановлен — Генштаб 7 августа, 07:45 ВСУ продолжают защищать Украину от российской агрессии уже 165-е сутки (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ отбили наступления российских оккупантов на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области. На направлениях Новолуганское — Кодема, Майское — Кодема, Семигорье — Зайцево боевые действия продолжаются.

О ситуации на фронте сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 165-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.



На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, на территории республики Беларусь вооруженные силы РФ развертывают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.

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На Северском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Гай и Гремьяч Черниговской области и Новые Вырки Сумской области.

На Харьковском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. С вертолетов нанес авиаудары возле Верхнего Салтова и Пришиба.

На Славянском направлении враг осуществил огненное поражение из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Бражковка, Вернополье, Сулиговка, Карнауховка, Ридне, Дибривное, Грушуваха, Богородичное, Норцовка и Залиман.

Для усложнения ведения воздушной разведки противник привлек комплексы радиоэлектронной борьбы.

Вел наступательные бои в районе Богородичного и Долины, успеха не имел.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Карповка, Северск, Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Донецкое, Райгородок, Звановка и Ивано-Дарьевка. Самолетами штурмовой авиации оккупанты нанесли авиаудар возле Спирного.

Враг пытался провести наступление в районе Верхнекаменского, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник провел обстрелы неподалеку от Бахмута, Константиновки, Соледара, Зайцевого, Яковлевки, Шумов, Кодемы, Белогоровки, Ивановки, Веселой Долины и Бахмутского. Нанес авиационные удары вблизи Зайцевого и Бахмута.

Враг вел штурмовые действия на направлениях Владимировка — Яковлевка, Покровское — Бахмут, Возрождение — Вершина, Новолуганское — Зайцевое. Украинские воины удержали позиции и отбросили оккупантов назад.

Противник продолжает ведение наступательных действий на направлениях Новолуганское — Кодема, Майское — Кодема, Семигорье — Зайцевое, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Павловка, Пески, Шевченко, Нетайлово, Невельское, Александрополь и Нью-Йорк. Наносили авиационные удары возле Никольского, Каменки, Авдеевки, Владимировки и Марьинки.

Противник вел наступательные бои в направлениях Новобахмутовка — Красногоровка, Спартак — Авдеевка, Веселое — Пески, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Полтавка, Степное, Трудовое, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка, Новополь, Владимировка, Новоселка, Малая Токмачка, Времевка, Орехов, Зализнычне, Степаногорск, Темыривка, Чаривне. Вражеская авиация действовала неподалеку от Веселого, Новоданиловки, Малых Щербаков и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по линии столкновения и в глубине обороны, пытаясь удержать занятые позиции.

Наносил авиаудары вблизи Андреевки, Белогорки и Большого Артакового. Вел интенсивную воздушную разведку БПЛА.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами.

«В результате потерь личный состав врага по некоторым направлениям отказывается идти в бой и прибегает к саботажу», — отмечают в Генштабе.

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