Ликвидировали 60 оккупантов. ВСУ отбили пять атак войск РФ на востоке Украины

17 апреля, 22:27
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

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В восточных регионах Украины ВСУ отбили пять атак российских оккупантов, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, 17 апреля украинские защитники отбили пять вражеских атак», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ВСУ уничтожили:

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  • личного состава — 60;
  • танков — 1;
  • БМП — 2;
  • МТЛБ — 2;
  • артиллерийских систем — 3;
  • АТ — 3;
  • вертолетов — 1.
https://www.facebook.com/otueast/posts/697362715022805

По данным Генштаба, с начала вторжения оккупантыпотеряли 20 300 личного состава.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Война в Украине

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