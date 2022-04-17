Ликвидировали 60 оккупантов. ВСУ отбили пять атак войск РФ на востоке Украины
Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)
В восточных регионах Украины ВСУ отбили пять атак российских оккупантов, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.
Война России против Украины — главные события 17 апреля
«В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, 17 апреля украинские защитники отбили пять вражеских атак», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВСУ уничтожили:
- личного состава — 60;
- танков — 1;
- БМП — 2;
- МТЛБ — 2;
- артиллерийских систем — 3;
- АТ — 3;
- вертолетов — 1.
По данным Генштаба, с начала вторжения оккупантыпотеряли 20 300 личного состава.
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