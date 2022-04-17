Ликвидировали 60 оккупантов. ВСУ отбили пять атак войск РФ на востоке Украины 17 апреля, 22:27 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская техника (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В восточных регионах Украины ВСУ отбили пять атак российских оккупантов, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, 17 апреля украинские защитники отбили пять вражеских атак», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ВСУ уничтожили:

личного состава — 60;

танков — 1;

БМП — 2;

МТЛБ — 2;

артиллерийских систем — 3;

АТ — 3;

вертолетов — 1.

По данным Генштаба, с начала вторжения оккупантыпотеряли 20 300 личного состава.

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