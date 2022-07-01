Вечерняя сводка. ВСУ отбили попытку разведки боем под Лисичанском — Генштаб

1 июля, 19:09
Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб / Facebook)

Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских военнослужащих.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 1 июля.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Стариковое и Атинское Сумской области.

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На Слобожанское направлении противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Чеполь, Золочев, Русская Лозовая, Рубежное, Крестище, Печенеги, Харьков, Питомник, Базалиевка и Прудянка.

Нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 вблизи Мосьпаново. Продолжает вести воздушную разведку.

На Славянском направлении российские войска обороняют ранее занятые рубежи, проводят перегруппировку, пытаются улучшить тактическое положение. Ведут артиллерийские обстрелы неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Довгенького, Краснополья, Асеевки, Славянска, Никольского и Богородичного.

На Лисичанском и Бахмутском направлениях оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сидорово, Переездное, Кривая Лука, Маяки, Северск, Приволье, Лисичанск, Волчеяровка, Золотаровка, Бахмут, Клиново, Кодема, Нью-Йорк, Покровское, Зайцево, Травневое и Вершина.

Авиационные удары были зафиксированы возле Клинового и Покровского.

Попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода украинские воины успешно и грамотно отбили. Оккупанты отошли.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из артиллерии различных калибров и танков районы населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Пески, Орехов, Шевченко, Новомихайловка, Горево, Горное, Староукраинка, Зализничное и Марьинка.

https://www.youtube.com/watch?v=kO-45kuoVb0

На Южнобужское направлении продолжаются обстрелы в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Прибужское, Александровка, Мирное, Шевченково, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Благодатное, Первомайское, Кобзарцы, Красный Яр, Кавказ, Степов, Добрянка, Потемкино и Николаевка.

Нанесен авиаудар в районе населенного пункта Дивизия.

В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины оккупанты держат в Черном море два носителя высокоточного оружия.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Лисичанск Война России против Украины Генштаб ВСУ

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