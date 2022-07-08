Танковая рота и более 200 погибших. ВСУ отбили попытку наступления россиян на Славянск — Арестович

8 июля, 23:19
Город Славянск (Фото:hromadske)

Город Славянск (Фото:hromadske)

Вооруженные силы Украины отбили попытку наступления россиян на Славянск, оккупанты потеряли танковую роту и более 200 военных, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин Live он подчеркнул, что украинские военнослужащие уничтожили 12 танков.

«Навешали в Богородичном вчера наши ребята очень сильно при попытке наступать. Это направление с Изюма на Славянск. Танков завалили штук 12, танковую роту. Всего за вчера докладывают 35 танков, не знаю, верить или нет, это чуть больше танкового батальона», — отметил он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=EGV8jlwcNBc

По его словам, украинские силы отбили атаку, противник потерял более 200 человек.

«Попытка штурмовать провалилась в ноль. Они пытались двинуться и посмотреть на потенциал этого движения», — добавил Арестович.

https://www.youtube.com/watch?v=x1Z8WoDzzAA

Вечером 8 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что наступление оккупантов в районе Славянска захлебнулось, а в районе Дементиевки ВСУ дважды отбили штурм войск РФ

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36,9 тысяч своих военных, из них 250 — за последние сутки.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Славянск Донецкая область Российская агрессия Алексей Арестович Война России против Украины

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