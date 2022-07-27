Вечерняя сводка. ВСУ отбили несколько вражеских штурмов — Генштаб
Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
Вооруженные силы Украины отбили штурмы оккупантов на Краматорском и Бахматском направлениях. Украинские военные также обезвредили группу россиян, которые пытались разоблачить позиции наших войск.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 27 июля, 18:00.
Таким образом, ситуация на фронте следующая:
- На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не зафиксировано.
- На Северском направлении подразделения россиян обстреляли из артиллерии Сеньковку и Хреновку Черниговской области, а также Прогресс и Бачевск Сумской области. Враг задействовал для воздушной разведки разведывательную авиацию и беспилотник.
- На Слобожанском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения подразделений ВСУ. Значительное внимание враг уделяет разведке с целью разоблачения системы нашей обороны и выявления огневых позиций артиллерии.
- На Харьковском направлении россияне осуществили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Рубежное, Чугуев, Цуповка, Борщова, Зрубанка, Ивановка, Русская Лозовая, Коробочкино, Базалеевка, Питомник.
- На Славянском направлении задействовали артиллерию для обстрелов вблизи Адамовки, Пашково, Долины, Грушувахи, Шевелевки, Вернополье, Краснополье, Мазановки, Новой Дмитровки и Бражковки.
- В районе населенного пункта Пасека, силами разведывательной группы, пытались обнаружить позиции украинских войск. Безуспешно. Группа обезврежена.
- На Донецком направлении оккупанты штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут.
- На Краматорском направлении россияне совершили артиллерийские обстрелы у Кривой Луки, Спорного, Григоровки, Выемки, Северска и Дроновки. Нанесли авиационный удар неподалеку Серебрянки. Вели штурмовые действия в направлении Белогоровка — Верхнекаменское, понесли потери и отошли.
- На Бахмутском направлении захватчики обстреляли из артиллерии районы Бахмута, Соледара, Яковлевки, Федоровки, Бахмутского, Покровского, Вершины, Зайцево, Сухой Балки и Веселого. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки и Покровского.
- При этом украинские военные отбили вражеские штурмы в населенном пункте Берестово и на направлениях Владимировка — Соледар и Роты — Семигорье. Противники отошли с потерями.
- На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Зафиксированы обстрелы, в частности, районов Песков, Константиновки, Авдеевки и Гуляйполя. Противник нанес авиационные удары возле Новоандреевки, Каменского и Ольговского.
- На Южнобугском направлении оккупанты обороняются и пытаются не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории. Враг обстрелял из артиллерии и танков районы населенных пунктов Осокоровка, Токареве, Ивановка, Андреевка, Киселевка, Партизанское, Кавказ, Степная Долина, Котляреве и Поляна. Нанес авиаудары неподалеку Любомировки и Новониколаевки.
В акватории Черного моря корабельная группировка россиян продолжает выполнять определенные задачи по прикрытию сухопутной группировки и изоляции района ведения боевых действий. Сейчас вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
Отмечается, что оккупанты продолжают активно применять запрещенные виды вооружений — фосфорные и кассетные боеприпасы. Такие и другие нарушения законов и обычаев войны системно фиксируются и документируются для международных уголовных институтов. Ответственность россиян, которые останутся живы, неизбежна.
Украинские подразделения продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях. Врагу все труднее пополнять потери, особенно в живой силе.
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