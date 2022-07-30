ВСУ отбили несколько вражеских штурмов, на Бахмутском направлении оккупанты имеют частичный успех — сводка Генштаба 30 июля, 19:04 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 30 июля, на 157-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

На Бахмутском направлении враг производил обстрелы наших войск из всех имеющихся огневых средств вдоль линии столкновения в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Кодема, Майское, Зайцево и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки и Зайцевого. Вел штурмовые действия в направлениях Пилипчатино — Покровское и Доломитное — Майское, успеха не имел, отошел.

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Штурмовыми действиями по трем направлениям пытался установить контроль над населенным пунктом Семигорье, имеет частичный успех, закрепляется на окраине населенного пункта.

На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Долины, Краснополья и Мазановки. Враг пытался вести штурмовые действия возле Бражковки, успеха не имел, отошел.

На Донецком направлении противник сосредоточивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, пытается создать условия для проведения наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях с целью улучшения тактического положения.

Осуществляет систематические обстрелы позиций украинских войск вдоль линии столкновения для сковывания действий и предотвращения переброски резервов на другие направления. Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержания действий наземных группировок.



На Краматорском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы в Краматорском районе, Верхнекаменском, Ивано-Дарьевке и Переездном. Нанес авиационный удар вблизи Ивано-Дарьевки.

На Авдеевском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения и в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Яснобродовка, Авдеевка, Невельское, Первомайское и Красногоровка. Нанес авиаудар возле Авдеевки.

С целью улучшения тактического положения вел штурмовые действия в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку позиций украинских войск БПЛА.



На Новопавловском направлении отмечены обстрелы возле Новоселки, Марьинки, Никольского, Угледара, Пречистовки, Великой Новоселки и авиаудар неподалеку от Марьинки. Враг вел штурмовые действия в направлении Егоровка - Павловка, успеха не имел, отошел.

На Запорожском направлении противник активных боевых действий не вел, осуществлял обстрелы позиций украинских войск с применением ствольной артиллерии, РСЗО и вооружения танков в районах населенных пунктов Железнодорожное, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка. Вел воздушную разведку положения украинских войск БПЛА.

На Южнобужском направлении враг вел воздушную разведку, осуществлял обстрелы позиций украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Потёмкино, Каменное, Карьерное, Новогригоровка, Большое Артаково, Лозовое, Кобзарцы, Широкое, Киселевка, Зоря, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Николаев и Солончаки.

Пытался создать благоприятные условия для наступления в направлении Брускинское – Белогорка. В результате огневого поражения, нанесенного нашими подразделениями, отказался от выполнения задания.



На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без изменений. В последнем, в приграничных районах, продолжается инженерное оборудование позиций и ведение воздушной разведки БпЛА.

На Харьковском направлении противник совершал обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Светличное, Русские Тишки, Дуванка, Песчаное, Верхний Салтов, Коробочкино, Лебяже, Петровское, Норцовка и Залиман. Нанес авиационный удар в районе Мосьпаново.



В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры на глубине территории Украины.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.



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