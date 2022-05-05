ВСУ отбили несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей — Генштаб 5 мая, 07:09 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные восстановили контроль над населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей (Фото:Генштаб)

Украинские военные отбили у оккупантов несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей.



Об этом сообщает Генштаб.

«Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.

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Также в Генштабе отметили, что на южнобугском направлении оккупанты не проводили активных боевых действий.

Наносили ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск и инфраструктуре региона.

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