ВСУ отбили несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей — Генштаб
Украинские военные восстановили контроль над населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей (Фото:Генштаб)
Украинские военные отбили у оккупантов несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей.
Об этом сообщает Генштаб.
«Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.
Также в Генштабе отметили, что на южнобугском направлении оккупанты не проводили активных боевых действий.
Наносили ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск и инфраструктуре региона.
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