Украинские военные отбили наступление россиян на Харьковщине и Донбассе — Генштаб 9 июля, 20:24 Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В субботу, 9 июля, украинские военные отбили наступление врага на нескольких направлениях в Харьковской и Донецкой областях и заставили оккупантов отступить.

О ситуации на фронте сообщается в сводбке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 136-х суток противостояния украинского народа российскому военному вторжению.



На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не отмечается. Для предотвращения ведения разведки приграничных с Украиной районов беспилотными летательными аппаратами активизировано применение комплексов радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

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На Северском направлении противник привлек штурмовую авиацию для удара неподалеку от Владимировки Сумской области.

На Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка — Дементиевка. Украинские воины откинули оккупантов на ранее занятые позиции.

На направлении Малое Веселое — Петровка Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника.

На Славянском направлении применением артиллерии оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм — Славянск. Вражеская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепиль и Богородичное.

Все попытки штурма противника по направлениям Довгенькое — Краснополье, Пасека — Долина украинские защитники успешно отбили. Враг отошел. Совершил дистанционное минирование участка автомобильной дороги вблизи Большой Камышевахи.

На Донецком направлении враг продолжил применять средства огневого поражения для обстрелов позиций Сил обороны и приближенных к линии столкновения населенных пунктов. Нанес ракетно-авиационный удар неподалеку от Шумов.

Провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом в Краматорском районе. Также захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаровка — Верхнекаменское. Точным огнем украинские воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаровки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжил обстрел позиций ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение по направлениям Ясиноватая — Авдеевка. Удачи нет, с потерями отошел.

Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки.

На Южнобугском направлении оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на обороне занятых позиций и сдерживании имеющимися огневыми средствами продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории.

В Генштабе отмечают, что оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа, а российскому командованию все труднее пополнять подразделения, которые несут потери в развязанной им бессмысленной войне.

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