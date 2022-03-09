«Ведутся активные бои». ВСУ выгнали российских оккупантов из Дергачей и полностью контролируют территорию 9 марта, 22:33 Цей матеріал також доступний українською Вокзал Дергачи (Фото:I.shevtsov / wikipedia)

Украинские военнослужащие полностью контролируют Дергачи. Российские оккупанты отступили.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он уточнил, что бои продолжаются. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

«Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага — два танка и два бронированных автомобиля», — сообщил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.