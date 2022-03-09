«Ведутся активные бои». ВСУ выгнали российских оккупантов из Дергачей и полностью контролируют территорию

9 марта, 22:33
Цей матеріал також доступний українською
Вокзал Дергачи (Фото:I.shevtsov / wikipedia)

Вокзал Дергачи (Фото:I.shevtsov / wikipedia)

Украинские военнослужащие полностью контролируют Дергачи. Российские оккупанты отступили.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он уточнил, что бои продолжаются. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

«Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага — два танка и два бронированных автомобиля», — сообщил он.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Дергачи Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ