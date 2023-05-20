Отбили более 80 атак. Силы обороны за сутки поразили два артиллерийских подразделения армии РФ и станцию ЗРК С-300 — Генштаб 20 мая, 07:27 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные за минувшие сутки, 19 мая, поразили один пункт управления, семь районов сосредоточения вооружения и военной техники, два артиллерийских подразделения на огневой позиции армии РФ, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также восемь — по зенитно-ракетным комплексам противника.

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Также украинские защитники уничтожили три крылатые ракеты Калибр, 18 иранских ударных БпЛА Shahed, четыре барражирующие боеприпасы Ланцет и 10 вражеских разведывательных БпЛА различного типа.

За прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 62 авиационных удара, а также совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях фронта

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За минувшие сутки произошло более 80 боевых столкновений на указанных участках фронта, самые горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степового и Новомихайловки.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары возле Григорьевки и Кисловки Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новолюбовка и Диброва Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Студенок Харьковской области; Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалиново, Степового, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиаудар возле Авдеевки.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили более 20 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил более 10 безуспешных наступательных действий в районе Новомихайловки. В то же время, нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Максимовка, Золотая Нива и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомыс. Осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения.