Атакуют на пяти направлениях. Силы обороны за сутки отразили более 150 атак оккупантов — Генштаб 4 марта, 07:21 Украинские военные наносят удар по армии РФ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные за минувшую сутку, 3 марта, отразили более 150 атак армии РФ. Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украинская авиация за прошедший день нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два — по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях. Также украинские защитники сбили вражеский самолет Су-34 и восемь разведывательных и ударных БПЛА разных типов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления врага, три района сосредоточения противника, состав боеприпасов, два состава ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Ситуация на направлениях фронта

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 32 авиационных и шесть ракетных ударов, совершили 84 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Медведевка Черниговской области; Собки, Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариковое, Ходыно, Рыжевка, Атинское, Павловка и Рясное Сумской области и районы около 10 населенных пунктов Харьковской области. Среди них — Стрелка, Старица, Волчанск, Бударки и Амбарне.

На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное и Веселое — Донецкой.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. В частности, это — Двухлетняя, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Северск, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. За прошедшие сутки ВСУ отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут и Ивановское Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Федоровка, Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Торецк, Майорск и Майорск.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах почти 30 населенных пунктов. Среди них — Веселое, Бердичи, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Богоявленка и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. На отдельных участках пытается улучшить тактическое положение, создать условия восстановления наступления. Армия РФ совершила артиллерийские обстрелы районов более 25 населенных пунктов, в частности, Времовки, Новоселки, Зеленого Поля Донецкой области и Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Волшебного и Каменского Запорожской области; Очакова в Николаевской области и Берислава, Томариного, Казацкого, Белозерки, Днепровского и Херсона. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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