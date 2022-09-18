Сводка Генштаба. ВСУ отразили атаку оккупантов возле восьми населенных пунктов, в РФ — «внутренняя самомобилизация» 18 сентября, 19:08 Украинские военные отразили атаки РФ в районах ряда населенных пунктов (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Из-за нехватки человеческих ресурсов для отправки на войну против Украины оккупанты проводят мероприятия «внутренней самомобилизации» на территории РФ.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 воскресенья, 18 сентября.

Так, в Курской области этот процесс происходит под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области — якобы в подразделения охраны важных объектов. В частности, речь идет о сотрудниках организации Атомохрана. Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки — и отправляются на пополнение в зону боевых действий, пишет Генштаб.

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Также в Беловодском районе временно оккупированной Луганской области оккупанты объявили новый набор в «подразделения МВД». После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию РФ.

Как сообщает Генштаб, за сутки россияне нанесли три ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины. Пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, говорится в сводке.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. На Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском — армия РФ вела обстрелы из танков, минометов и артиллерии, атакуя районы населенных пунктов.

ВСУ отразили атаки противника возле Купянска, Гоптовки, Николаевки Второй, Веселой Долины, Отрадовки, Марьинки, Новомихайловки и Правдиного. Силы обороны нанесли 20 ударов по врагу. Генштаб подтвердил поражение 15 районов, где была живая сила РФ, опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Также украинские подразделения уничтожили один вражеский беспилотник.

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