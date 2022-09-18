Сводка Генштаба. ВСУ отразили атаку оккупантов возле восьми населенных пунктов, в РФ — «внутренняя самомобилизация»
Украинские военные отразили атаки РФ в районах ряда населенных пунктов (Фото:REUTERS/Ammar Awad)
Из-за нехватки человеческих ресурсов для отправки на войну против Украины оккупанты проводят мероприятия «внутренней самомобилизации» на территории РФ.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 воскресенья, 18 сентября.
Так, в Курской области этот процесс происходит под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области — якобы в подразделения охраны важных объектов. В частности, речь идет о сотрудниках организации Атомохрана. Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки — и отправляются на пополнение в зону боевых действий, пишет Генштаб.
Также в Беловодском районе временно оккупированной Луганской области оккупанты объявили новый набор в «подразделения МВД». После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию РФ.
Как сообщает Генштаб, за сутки россияне нанесли три ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины. Пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, говорится в сводке.
Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. На Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском — армия РФ вела обстрелы из танков, минометов и артиллерии, атакуя районы населенных пунктов.
ВСУ отразили атаки противника возле Купянска, Гоптовки, Николаевки Второй, Веселой Долины, Отрадовки, Марьинки, Новомихайловки и Правдиного. Силы обороны нанесли 20 ударов по врагу. Генштаб подтвердил поражение 15 районов, где была живая сила РФ, опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Также украинские подразделения уничтожили один вражеский беспилотник.
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