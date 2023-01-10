Группа Адам показала успешное отражение атаки оккупантов под Бахмутом — видео

10 января, 16:21
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Оккупантам не удалось укрыться ни в зарослях, ни в норах (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Оккупантам не удалось укрыться ни в зарослях, ни в норах (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Украинские военные продолжают успешно отражать атаки российских войск в Донецкой области.

Во вторник, 10 января, тактическая группа Адам обнародовала видео разгрома оккупантов под Бахмутом.

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Благодаря воздушной разведке, захватчикам не удалось укрыться ни среди деревьев, ни за дымовой завесой, ни в норах, которые ВСУ в итоге забросали фугасами с дронов.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1612816193634590727?s=46&t=cAJ_py6KxNhq0k0JtR5gKA

Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook об участии группы Адам в операции, в результате которой бойцы ССО ликвидировали 15 военнослужащих ВС РФ, а еще шестерых захватили в плен.

https://www.youtube.com/embed/eKjCqqmYwIs
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Война России против Украины

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