Группа Адам показала успешное отражение атаки оккупантов под Бахмутом — видео 10 января, 16:21 Оккупантам не удалось укрыться ни в зарослях, ни в норах (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Украинские военные продолжают успешно отражать атаки российских войск в Донецкой области.

Во вторник, 10 января, тактическая группа Адам обнародовала видео разгрома оккупантов под Бахмутом.

Благодаря воздушной разведке, захватчикам не удалось укрыться ни среди деревьев, ни за дымовой завесой, ни в норах, которые ВСУ в итоге забросали фугасами с дронов.

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Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook об участии группы Адам в операции, в результате которой бойцы ССО ликвидировали 15 военнослужащих ВС РФ, а еще шестерых захватили в плен.