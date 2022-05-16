В соцсетях появилось видео сражения бойцов ВСУ с оккупантами, штурмовавшими их окоп
Видео было снято украинским снайпером (Фото:Скриншот видео Жорін з Азову)
Украинские военные сняли ожесточенный бой с российскими оккупантами, которые под прикрытием бронетехники пытались штурмовать их позиции.
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Видео сражения, снятое снайпером ВСУ, было обнародовано в соцсетях в понедельник, 16 мая.
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Благодаря своим профессиональным навыкам, украинские военные сорвали атаку противника, не позволив ему занять свой окоп.
В итоге, в результате провального штурма захватчики понесли существенные потери в живой силе (предварительно, трое 200-х) и технике.
По имеющимся данным, видео было снято бойцами подразделения ССО Азов Киев.
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