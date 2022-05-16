В соцсетях появилось видео сражения бойцов ВСУ с оккупантами, штурмовавшими их окоп

16 мая, 17:24
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Видео было снято украинским снайпером (Фото:Скриншот видео Жорін з Азову)

Видео было снято украинским снайпером (Фото:Скриншот видео Жорін з Азову)

Украинские военные сняли ожесточенный бой с российскими оккупантами, которые под прикрытием бронетехники пытались штурмовать их позиции.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Видео сражения, снятое снайпером ВСУ, было обнародовано в соцсетях в понедельник, 16 мая.

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Благодаря своим профессиональным навыкам, украинские военные сорвали атаку противника, не позволив ему занять свой окоп.

Видео дня

В итоге, в результате провального штурма захватчики понесли существенные потери в живой силе (предварительно, трое 200-х) и технике.

По имеющимся данным, видео было снято бойцами подразделения ССО Азов Киев.

https://www.youtube.com/watch?v=dH610AEDm6s&t=196s
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Штурм Война России против Украины

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