ВСУ отбили атаки врага в районе трех населенных пунктов, Россия посылает на войну курсантов военных училищ — Генштаб

1 октября, 08:05
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ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ru/)

ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ru/)

За минувшие сутки украинские военные отбили атаки противника возле Нью-Йорка, Зайцево и Соледара.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро субботы, 1 октября.

Оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

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30 сентября российские войска нанесли четыре ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 85 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Украинская авиация за сутки нанесла одиннадцать ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех ЗРК противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили три БПЛА и вертолет Ка-52.

Ракетные войска и артиллерия поразили одиннадцать пунктов управления разного уровня и восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали еще четырнадцать военных объектов россиян — склады с боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, переправы, радиоэлектронные станции и разведки.

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Также, по данным Генштаба, в связи с существенной нехваткой человеческих ресурсов, в первую очередь офицерских кадров, российское военное руководство вынуждено преждевременно задействовать курсантов военных училищ.

Так, в Тюменском военном училище будет досрочный выпуск курсантов. Выпускников планируется направить на первичные офицерские должности в воинские части, комплектуемые мобилизационным резервом.

Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют для подготовки полков мобилизационного резерва, что осуществляется на базе полигонов неподалеку Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов. Для этих подразделений планируют мероприятия подготовки и слаживания сроком не более месяца, с выбытием в район боевых действий в Украине.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ

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