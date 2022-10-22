ВСУ за сутки отбили вражеские атаки около десяти населенных пунктов — Генштаб 22 октября, 08:52 ВСУ уже 241-е сутки противостоят полномасштабной агрессии России (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки российских оккупантов около десяти населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро 241-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области; Белогоровка и Золотаровка Луганской области и Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций ЗРК противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны Украины по разным направлениям сбили вражеский самолет Су-25 и один БпЛА типа Орлан-10.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы, ЗРК С-300 противника, вражескую артиллерию на огневых позициях и еще пять важных целей.

В Генштабе также подтверждают огненное поражение Силами обороны, 20 октября этого года, ремонтной базы оккупантов и вражеской техники в районе Новой Каховки Херсонской области.

В то же время россияне продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес ракетные и авиационные удары и бил с РСЗО вдоль всей линии фронта. Также россияне используют ударные БпЛА Shahed-136. Вражеским ударам поддались районы около 20 населенных пунктов.