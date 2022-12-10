ВСУ отбили атаки около 13 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, оккупанты несут потери от «дружественного огня» — Генштаб

10 декабря, 07:26
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ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 06:00 субботы, 10 декабря, на 290-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за минувшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское, Белогоровка в Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Дружба, Невельское, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.
  • за сутки противник нанес пять ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
  • сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.
  • на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
  • кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины в результате действий подразделений Сил обороны Украины, враг также несет потери от «дружественного огня», то есть по ним открывают огонь свои же войска. Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствие взаимодействия и связи между подразделениями.
  • подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили четыре пункта управления и пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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