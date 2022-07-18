Вечерняя сводка. ВСУ отбили атаки россиян на семи направлениях — Генштаб

18 июля, 19:13
Украинские военнослужащию дают отпор оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащию дают отпор оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала дня, 18 июля, российские оккупанты обстреляли 71 населенный пункт и район.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

По состоянию на 18:00 ситуация на фронте следующая:

  • Войска России обстреляли 71 населенный пункт и район на Донбассе, на Северском, Харьковском и Южнобужском направлениях.
  • На Славянском направлении враг пытается улучшить свое положение в направлении Изюм — Барвенково. ВСУ отбросили россиян назад, когда те пытались продвинуться в направлении Браживки и Дмитровки.
  • На Донецком направлении враг продолжает попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск.
  • Оккупанты безуспешно атаковали на направлениях Белогоровка — Григоровка, Золотаровка — Верхнекаменское, Золотаровка — Серебрянка и Лисичанский НПЗ — Верхнекаменское. Бои продолжаются.
  • ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Мироновка — Углегорская ТЭС.
  • На Авдеевском направлении враг активизировал бои — он пытался улучшить положение на направлении Верхнеторецкое — Каменка, но понес потери и отошел.
  • На Южнобужском направлении противник стоит в обороне и пытается удержать занятые рубежи.
  • В Черном море оккупанты держат два носителя крылатых ракет.
Видео дня

18 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия выпустила более 3000 крылатых ракет.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины Генштаб ВСУ

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