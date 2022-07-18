Вечерняя сводка. ВСУ отбили атаки россиян на семи направлениях — Генштаб 18 июля, 19:13 Украинские военнослужащию дают отпор оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала дня, 18 июля, российские оккупанты обстреляли 71 населенный пункт и район.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

По состоянию на 18:00 ситуация на фронте следующая:

Войска России обстреляли 71 населенный пункт и район на Донбассе, на Северском, Харьковском и Южнобужском направлениях .

. На Славянском направлении враг пытается улучшить свое положение в направлении Изюм — Барвенково. ВСУ отбросили россиян назад, когда те пытались продвинуться в направлении Браживки и Дмитровки.

враг пытается улучшить свое положение в направлении Изюм — Барвенково. ВСУ отбросили россиян назад, когда те пытались продвинуться в направлении Браживки и Дмитровки. На Донецком направлении враг продолжает попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск.

враг продолжает попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск. Оккупанты безуспешно атаковали на направлениях Белогоровка — Григоровка, Золотаровка — Верхнекаменское, Золотаровка — Серебрянка и Лисичанский НПЗ — Верхнекаменское. Бои продолжаются.

ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Мироновка — Углегорская ТЭС.

ТЭС. На Авдеевском направлении враг активизировал бои — он пытался улучшить положение на направлении Верхнеторецкое — Каменка, но понес потери и отошел.

враг активизировал бои — он пытался улучшить положение на направлении Верхнеторецкое — Каменка, но понес потери и отошел. На Южнобужском направлении противник стоит в обороне и пытается удержать занятые рубежи.

противник стоит в обороне и пытается удержать занятые рубежи. В Черном море оккупанты держат два носителя крылатых ракет.



Видео дня

18 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия выпустила более 3000 крылатых ракет.

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