Вечерняя сводка. ВСУ отбили атаки россиян на семи направлениях — Генштаб
Украинские военнослужащию дают отпор оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала дня, 18 июля, российские оккупанты обстреляли 71 населенный пункт и район.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
По состоянию на 18:00 ситуация на фронте следующая:
- Войска России обстреляли 71 населенный пункт и район на Донбассе, на Северском, Харьковском и Южнобужском направлениях.
- На Славянском направлении враг пытается улучшить свое положение в направлении Изюм — Барвенково. ВСУ отбросили россиян назад, когда те пытались продвинуться в направлении Браживки и Дмитровки.
- На Донецком направлении враг продолжает попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск.
- Оккупанты безуспешно атаковали на направлениях Белогоровка — Григоровка, Золотаровка — Верхнекаменское, Золотаровка — Серебрянка и Лисичанский НПЗ — Верхнекаменское. Бои продолжаются.
- ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Мироновка — Углегорская ТЭС.
- На Авдеевском направлении враг активизировал бои — он пытался улучшить положение на направлении Верхнеторецкое — Каменка, но понес потери и отошел.
- На Южнобужском направлении противник стоит в обороне и пытается удержать занятые рубежи.
- В Черном море оккупанты держат два носителя крылатых ракет.
18 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия выпустила более 3000 крылатых ракет.
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