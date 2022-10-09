ВСУ отбили вражеские атаки около семи населенных пунктов на Бахмутском и Авдеевском направлениях — Генштаб

9 октября, 21:17
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ВСУ уже 228-е сутки противостоят полномасштабной агрессии России (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ уже 228-е сутки противостоят полномасштабной агрессии России (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ в течение суток отбили атаки россиян около семи населенных пунктов на Бахмутском и Авдеевском направлениях Донецкой области. Также украинские защитники за день сбили два вражеских дрона и один самолет.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на вечер 228-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

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Как отмечается, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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«Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку», — говорится в сводке.

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки Харьковской области и Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа Донецкой области.

Кроме того, авиация Сил обороны в течение текущих суток поразила семь мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также три ЗРК противника. Также украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА, один самолет врага и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

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Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. В зону огневого поражения попали также комплексы радиоэлектронной борьбы и позиции самоходной артиллерии.

В то же время, российские войска продолжают обстреливать критическую инфраструктуру и жилые кварталы населенных пунктов вдоль всей линии фронта, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. За сутки от вражеских ударов пострадали более 30 населенных пунктов.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
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Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Авдеевка Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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