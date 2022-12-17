ВСУ отбили атаки россиян в районах более 20 населенных пунктов — Генштаб 17 декабря, 08:22 ВСУ уже в 297-е сутки противостоят полномасштабному российскому вторжению (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

За прошедшие сутки украинские военнослужащие отбили атаки врага в районах более 20 населенных пунктов на востоке Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 297-х суток широкомасштабного вторжения.

Так, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах более двадцати населенных пунктов, в том числе: Площанка, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

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Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и склад боеприпасов противника.

В то же время враг продолжает обстреливать украинские населенные пункты вдоль всей линии фронта.

Российские захватчики вчера также нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре нашего государства. Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



Угроза авиационных и ракетных ударов противника по объектам критической инфраструктуры сохраняется по всей территории Украины, отмечают в Генштабе.