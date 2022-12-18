ВСУ отбили атаки врага в районах более 15 населенных пунктов и ударили по восьми районам сосредоточения личного состава — Генштаб 18 декабря, 07:56 Силы обороны отбили атаки в районах более 15 населенных пунктов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За прошедшие сутки украинские военнослужащие отразили атаки врага в районах более 15 населенных пунктов на востоке Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 298-х суток широкомасштабного вторжения.

Так, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах более 15 населенных пунктов, в том числе: Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Опытное, Первомайское, Невельское и Красногоровка Донбасе.

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Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки также поразили восемь районов сосредоточения личного состава, два пункта управления и четыре склада боеприпасов российских оккупантов.

В то же время враг продолжает обстреливать украинские населенные пункты вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки противник нанес пять ракетных ударов, а также совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза авиационных и ракетных ударов противника по объектам критической инфраструктуры остается по всей территории Украины, отмечают в Генштабе.

Также отмечается, что командование оккупационных войск планирует ввести круглосуточный комендантский час в населенных пунктах на временно оккупированных территориях Запорожской области. Так, в населенном пункте Черниговка указанные ограничения будут введены с 25 декабря, а в городе Бердянск — с 30 декабря 2022 года по 3 января 2023 года.