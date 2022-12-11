ВСУ отбили атаки россиян вблизи 11 населенных пунктов на востоке Украины — Генштаб

11 декабря, 07:28
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ВСУ отбили атаки российских оккупантов вблизи 11 населенных пунктов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ отбили атаки российских оккупантов вблизи 11 населенных пунктов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах 11 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 291-х суток широкомасштабного вторжения.

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Так, украинские защитники отбили вражеские атаки вблизи Новоселовского, Андреевки, Червонопоповки, Житловки, Серебрянского и Белогоровки на Луганщине и Верхнекаменского, Соледара, Бахмутского, Подгородного и Бахмута Донецкой области.

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Кроме того, противник нанес три ракетных и 17 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили три пункта управления и три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Враг продолжает обстреливать украинские населенные пункты вдоль всей линии фронта.

В Генштабе отмечают, что сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Восток Украины Генеральный штаб Война на Донбассе Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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