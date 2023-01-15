ВСУ отбили атаки врага в районах Бахмута, Соледара и еще 12 населенных пунктов на востоке — Генштаб 15 января, 08:28 Украинские защитники уже 326-е сутки противостоят полномасштабному российскому вторжению (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ за прошедшие сутки, 14 января, отбили атаки россиян в районах 14 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 326-х суток российского широкомасштабного вторжения.



Отмечается, что противник не оставляет намерений полностью захватить Донецкую область, сосредотачивая основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Также враг ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском пытается улучшить тактическое положение.

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Так за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спирне, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, сбит БПЛА типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) врага.



Тем временем оккупанты продолжают обстреливать украинские города вдоль всей линии фронта и наносить ракетные удары по территории Украины. За прошедшие сутки противник нанес три авиационных и 57 ракетных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), в частности, по гражданской инфраструктуре.

Угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов российских оккупантов сохраняется на всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.