Силы обороны за сутки отбили 70 российских атак и уничтожили один вражеский вертолет Ми-24 — Генштаб 25 февраля, 07:24 Огневое поражение российских окупантов (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

За последние сутки ВСУ отразили около 70 атак противника на пяти направлениях. В течение 24 февраля украинские военные уничтожили один ударный вертолет Ми-24 и 4 вражеских БПлА: один типа Орлан-10, один — Зал и два — Ланцет-3.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции.



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Также артиллеристы и ракетчики ВСУ поразили пункт управления россиян, два района сосредоточения живой силы противника и три склады боеприпасов.

Российские оккупанты за последние сутки нанесли 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на направлениях фронта

Как сообщает Генштаб, основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, проводит подготовку своих резервов, однако признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Юнаковка, Водологи и Бояро-Лежачи Сумской области, а также районы 23 населенных пунктов в Харьковской области, среди них: Лемищино, Александровка, Старица, Волчанск, Ольховатка, Огиревце и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытался улучшить тактическое положение в районе Масютовки, а также выбить украинские подразделения Серебрянского лесничества. Армия РФ обстреляла из артиллерии районы 17 населённых пунктов. В частности, под огневое влияние попали Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции украинских войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись 16 населенные пункты, в частности, Спорное, Веселое, Ивановское, Бахмут, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

В Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы в 17 населенных пунктах. Среде них — Авдеевка, Водяное, Пречистовка, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели 20 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье в Запорожье.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупантов пострадали 34 населенных пункта Херсонской области. Среди них Дудчаны, Берислав, Садовое, Качкаровка, Антоновка и Херсон.

По информации Генштаба, на временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики обыскивают дома и изымают лодки и другие плавсредства. Ранее такие действия предпринимались перед уходом из правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий.

Уничтожив более 80% жилищного фонда Мариуполя Донецкой области, враг предлагает жертвам этих бомбардировок получить жилье в новостройках в окрестностях разрушенного города. Но, зная, что вместе с жильем были уничтожены документы, подтверждающие право собственности, оккупанты цинично выдвигают обязательное условие их наличия для получения нового жилья.

В Генштабе добавили, что в Чеченской республике РФ продолжается принудительная мобилизация. Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа, 23 февраля этого года на Бахмутское направление было дополнительно отправлено до 200 полицейских из полка специального назначения «ахмат».