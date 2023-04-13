За сутки ВСУ отбили 45 атак противника и сбили два российских БпЛА — Генштаб 13 апреля, 08:12 Украинские военные (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

За прошедшие сутки российские войска нанесли два ракетных и 32 авиационных удара, совершили более 40 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в четверг, 13 апреля.

Две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры города Славянск.

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Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 45 атак противника.



На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ продолжают находиться на территории Беларуси. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности. Доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка, Железный Мост, Архиповка Черниговской области; Мефодовка, Середина-Буда, Эсмань, Ходыно, Белополье, Искрисковщина, Волфин, Павловка, Обода, Кондратовка, Варачино, Басовка, Запсилье и Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Лукьянцы, Нескучное, Волчанск, Варваровка, Неварское Комиссарово, Колодязное, Новомлынск и Оскол в Харьковской области.

На Купянском направлении под вражеские обстрелы попали Тополе, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка и Оскол Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Под артиллерийские обстрелы попали Новоселовское, Невское, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются.

За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Хромово и возле Богдановки и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка, Курдюмовка, Дружба, Северное и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку. В то же время, вражеские обстрелы велись по Керамику, Новокалиновому, Красногоровке, Степному, Авдеевке, Тонечному, Северному, Водяному, Первомайскому, Нетайлову, Невельскому, Карловке, Георгиевке, Марьинке и Победе Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток прошедших враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них - Ольговское, Красное, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольга, Тягинка, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях. В населенном пункте Графское Донецкой области и вокруг увеличилось количество блокпостов и патрулей. На блокпостах враг активно проводит фильтрационные мероприятия местного населения.

Несколько похожая ситуация в Благодатном Донецкой области. Опасаясь утечки информации о местоположении подразделений окупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения таксистам, въезд местным жителям разрешен исключительно при наличии регистрации.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также, наши защитники сбили два враждебных БпЛА типа Орлан – 10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов противника, а также одну вражескую радиолокационную станцию.