За сутки на фронте произошло почти 120 боевых столкновений, враг нанес 58 авиаударов

С начала суток 27 июля на фронте зафиксировано 118 боевых столкновений. Противник совершил 58 авиационных ударов, применив 86 управляемых авиабомб, а также провел 3 875 артиллерийских обстрелов и совершил 1 431 атаку дронами-камикадзе.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Наибольшая активность зафиксирована на Покровском направлении — там в течение дня оккупанты совершили 39 штурмовых и наступательных действий. Под ударами авиации оказались населенные пункты Родинское, Мирноград, Николаевка и Покровск. По предварительным данным, украинские воины уничтожили 57 российских военных, еще 23 — получили ранения. Ликвидировано 4 автомобиля, мотоцикл, три беспилотника, спутниковый терминал и антенну управления БПЛА.



Боевые действия также продолжаются на Лиманском, Северском, Северо-Слобожанском, Купянском, Торецком и других направлениях. В ряде районов столкновения до сих пор продолжаются.