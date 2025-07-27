За сутки на фронте произошло почти 120 боевых столкновений, враг нанес 58 авиаударов

27 июля, 23:55
Поделиться:
Наибольшая активность зафиксирована на Покровском направлении (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov/File Photo)

Наибольшая активность зафиксирована на Покровском направлении (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov/File Photo)

С начала суток 27 июля на фронте зафиксировано 118 боевых столкновений. Противник совершил 58 авиационных ударов, применив 86 управляемых авиабомб, а также провел 3 875 артиллерийских обстрелов и совершил 1 431 атаку дронами-камикадзе.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Наибольшая активность зафиксирована на Покровском направлении — там в течение дня оккупанты совершили 39 штурмовых и наступательных действий. Под ударами авиации оказались населенные пункты Родинское, Мирноград, Николаевка и Покровск. По предварительным данным, украинские воины уничтожили 57 российских военных, еще 23 — получили ранения. Ликвидировано 4 автомобиля, мотоцикл, три беспилотника, спутниковый терминал и антенну управления БПЛА.

Реклама

Читайте также:
Одна РСЗО, 10 артсистем и более 900 оккупантов: Генштаб ВСУ назвал потери России на войне в Украине за сутки

Боевые действия также продолжаются на Лиманском, Северском, Северо-Слобожанском, Купянском, Торецком и других направлениях. В ряде районов столкновения до сих пор продолжаются.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война России против Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Фронт

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies