Сбили бомбардировщик. Украинские защитники отбили 16 атак оккупантов на Донбассе — штаб ООС
Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб ВСУ)
Украинские защитники отбили 16 атак российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.
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Уточняется, что ВСУ уничтожили:
- 8 танков;
- 17 единиц боевой бронированной техники;
- 4 специальных бронированных автомобиля;
- 6 единиц автомобильной техники;
- истребитель-бомбардировщик Су-34.
«Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 68 гражданских объектов из них: 43 жилых дома, 2 школы, строительный лицей, детский сад, швейную фабрику, железнодорожную станцию, дом культуры, котельную, электрическую подстанцию и т. д», — добавили в пресс-центре.
В результате обстрелов погибли по меньшей мере 15 мирных жителей, в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми, 7 получили ранения, сообщает ООС.
По данным Генштаба, с начала войны РФ потеряла в Украине около 28,3 тысяч своих солдат и лишилась более 8 тысяч единиц техники.
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