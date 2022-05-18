Сбили бомбардировщик. Украинские защитники отбили 16 атак оккупантов на Донбассе — штаб ООС

18 мая, 22:10
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Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб ВСУ)

Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские защитники отбили 16 атак российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Уточняется, что ВСУ уничтожили:

  • 8 танков;
  • 17 единиц боевой бронированной техники;
  • 4 специальных бронированных автомобиля;
  • 6 единиц автомобильной техники;
  • истребитель-бомбардировщик Су-34.
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«Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 68 гражданских объектов из них: 43 жилых дома, 2 школы, строительный лицей, детский сад, швейную фабрику, железнодорожную станцию, дом культуры, котельную, электрическую подстанцию ​​и т. д», — добавили в пресс-центре.

В результате обстрелов погибли по меньшей мере 15 мирных жителей, в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми, 7 получили ранения, сообщает ООС.

По данным Генштаба, с начала войны РФ потеряла в Украине около 28,3 тысяч своих солдат и лишилась более 8 тысяч единиц техники.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Донецкое

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