ВСУ отбили 13 вражеских атак в Донецкой области — Генштаб 15 октября, 08:01 ВСУ уже 234-е сутки противостоят полномасштабной агрессии России (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ в течение суток отбили атаки россиян около 13 населенных пунктов в Донецкой области.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро 234-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

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Силам обороны удалось успешно отбить атаки противника в Донецкой области. В частности, в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спирное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла около тридцати ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили девять беспилотников.

Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 12 складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и 20 других важных целей.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника в предыдущие дни в Запорожской области. Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожены четыре комплекса С-300.



В то же время россияне не прекращают наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам Украины. За прошедшие сутки от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура и мирные граждане десятков населенных пунктов вдоль всей линии фронта. Для своих преступлений противник продолжает использовать крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.