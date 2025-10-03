Комбайн собирает подсолнечник на поле рядом с дорогой, накрытой сеткой от беспилотников в Донецкой области (Фото: REUTERS/Serhii Korovainyi)

В течение 2 октября на фронте зафиксировано 133 боевых столкновения, больше всего из них — на Покровском и Новопавловском направлениях, где российские войска совершили 64 попытки прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, в течение суток враг нанес 47 авиационных ударов, применил 115 управляемых авиабомб, выпустил 1803 дрона-камикадзе и совершил более 3,2 тыс. артобстрелов украинских позиций и населенных пунктов.

На северных направлениях защитники отбили несколько атак в районах Волчанска, Купянска, Лимана, Северска и Краматорска. На Торецком направлении зафиксировано 13 атак, на Северском — шесть, на Лиманском — десять, все они были отбиты.

Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении, где противник 36 раз пытался прорвать украинскую оборону. Наши воины ликвидировали 114 оккупантов, из них 75 — безвозвратно, уничтожили 13 дронов и одну пушку, еще несколько единиц вражеского вооружения повредили.

На Новопавловском направлении произошло 28 атак в районах Новохатского, Камышевахи, Сосновки, Январского и Березового, четыре боя продолжаются до сих пор. В Запорожской области враг пытался продвинуться на Ореховском и Гуляйпольском направлениях, однако все его попытки были сорваны.

На Приднепровском направлении ВСУ отбили четыре штурма в районе Антоновского моста. В других секторах фронта ситуация существенных изменений не претерпела.