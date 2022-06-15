ВСУ наносят контрудары и освобождают населенные пункты в окрестностях Изюма — депутат

15 июня, 14:03
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Несмотря на свое количественное превосходство, из-за действий ВСУ силы РФ деморализованы (Фото:ВСУ)

Несмотря на свое количественное превосходство, из-за действий ВСУ силы РФ деморализованы (Фото:ВСУ)

Несмотря на большое скопление российских войск на Изюмском направлении, ВСУ проводят контратаки, продолжая освобождать близлежащие населенные пункты от сил противника.

Об этом в среду, 15 июня, в эфире Еспресо сообщил депутат местного горсовета Максим Стрельник.

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«На Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты так же пытаются продвигаться в сторону города Славянска, Барвенкового с целью оцепления наших войск в зоне Операции Объединенных сил. Однако ВСУ и силы ТРО держат оборону и наносят контрударов противнику во фланги», — рассказал он о сложившейся ситуации.

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По словам Стрельника, за последнее время украинские военные сумели освободить села Спиваковка и Заводы, которые расположены по обоим берегам Северского Донца.

«Надеемся, нашим военным удастся закрепиться на этих рубежах, и они смогут продолжить свое контрнаступление, результатом которого станет освобождение Изюма», — добавил депутат, отметив, что, хотя силы противника и имеют количественное превосходство, солдаты РФ деморализованы.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Война России против Украины

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