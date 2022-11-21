Гайдай о ситуации в Луганской области: ВСУ освобождают территории на направлении Сватово-Кременная, оккупанты штурмуют Белогоровку 21 ноября, 13:11 В Луганской области ВСУ шаг за шагом освобождают территории на направлении Сватово-Кременная (Фото:Генштаб)

В Луганской области украинские военные шаг за шагом освобождают территории на направлении Сватово-Кременная. А российские оккупанты штурмуют Белогоровку.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Если взять со стороны Лисичанска, где Белогоровка, то там больше оборонительные действия. Туда враг бросил огромные силы для того, чтобы все-таки захватить Белогоровку», — отметил он.

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По словам главы ОВА, оккупанты рассматривают Белогоровку как плацдарм для наступления и для того, чтобы Лисичанск не оказался в полуокружении.

Гайдай также рассказал, что освобожденный населенный пункт Макеевка полностью разрушен, в нем остается до 40 человек.

«В Невском дела лучше — люди уже даже начали делать некоторые мелкие ремонты. Вернулся один фермер и уже налаживает работу своего хозяйства. Местным регулярно подвозят гумпомощь», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинским военным удалось освободить уже 12 населенных пунктов в Луганской области.