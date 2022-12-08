ВСУ зимой выйдут на линию разграничения 2014 года, а в 2023-м освободят всю Луганскую область — Гайдай

8 декабря, 23:58
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Сергей Гайдай (Фото:suspilne.media)

Сергей Гайдай (Фото:suspilne.media)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что защитники Украины могут освободить регион в 2023 году. Свое мнение он высказал в интервью Радио НВ в четверг, 8 декабря.

Гайдай отметил, что, «учитывая, насколько они [оккупанты] подготовились, сколько стянули туда сил, средств и всего, будет очень тяжело».

«Я бы очень хотел, чтобы мы на Новый год зашли в Кременную. Я уверен, что в конце зимы мы уже можем выйти на границы линии разграничения, где была оккупация с 2014 года, и в 2023-м освободить всю Луганскую область», — заявил он.

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Гайдай добавил, что украинские военные руководители «намного более умные и грамотные, чем их оппоненты». Он также рассказал о потерях оккупантов и о том, что иногда они не забирают своих погибших: «На направлении Кременной… они просто лежат погибшие. Когда им говорят — давайте мы вам отдадим рефрижератор ваших трупов — они не забирают».

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Ранее Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты пытаются укрепить направление Сватово — Кременная, потому что понимают неизбежность наступления ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/c5QDVk6gmoQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Луганская область Зима Сергей Гайдай Радио НВ Война России против Украины Временно оккупированные территории деоккупация

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