ВСУ освободили за четыре дня территорию, которую оккупанты захватывали 120 суток — Арестович 10 сентября, 19:06 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Российская армия захватывала район контрнаступления ВСУ более 120 дней. Украинским военным понадобилось всего четыре дня, чтобы освободить эту территорию меньшими силами, чем у обороняющихся.



Об этом заявил в Facebook советник офиса президента Алексей Арестович.



«Россияне были в численном и принципиально большем количественном составе, когда они три месяца подряд вываливали на наши позиции по 45−60 тысяч снарядов в сутки, а мы еле могли ответить 4−6 тысячами, а на один наш ствол артиллерии они имели 10−15 своих», — написал Арестович.

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Он также отметил, что украинское наступление продолжается.

1 сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области, среди которых Балаклея, Купянск и Изюм. Российские войска продолжают отступать под давлением украинских сил.



Также идет деоккупация украинских территорий на Херсонщине. 29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. С тех пор ВСУ продвинулись на некоторых участках от двух до нескольких десятков километров. В ОК Юг пообещали позже сообщить, какие именно населенные пункты были освобождены.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 9 сентября сообщил, что за последние несколько дней украинские войска освободили от оккупантов более 1000 кв. км территорий.



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