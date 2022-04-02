Пришли наши котики. Украинские защитники освободили еще одно село на Черниговщине

2 апреля, 03:50
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Село освободили силы сопротивления Сиверщины (Фото:Оперативное командование Север via Facebook)

Село освободили силы сопротивления Сиверщины (Фото:Оперативное командование Север via Facebook)

Украинские Воруженные силы освободили еще одно село в Черниговской области — Шестовицу.

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Как отмечает Оперативное командование Север в Facebook, населенный пункт освободили силы сопротивления Сиверщины.

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https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2112151998965587

«Сидели орки в черниговском лесу, курили на бревне, пили воду, сок из Адыгеи. Но пришли #нашикотики из сил сопротивления Северщины и освободили Шестовицу», — говорится в сообщении.

Как свидетельство Оперативное командование Север опубликовало фотографии уничтоженной техники российских оккупантов.

Ранее в Черниговской области после ухода противника подразделения Вооруженных сил Украины взяли под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

Перед этим в этой же области ВСУ освободили Лукашевку и Слободу.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Черниговская область Война России против Украины

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