ВСУ освободили уже 11 населенных пунктов в Луганской области — глава ОВА
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Украинские военные освободили от российских оккупантов в Луганской области уже 11 населенных пунктов.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
«Продвижение ВСУ не так стремительно. Российские оккупационные войска, к сожалению, успели мощно подготовиться, они постоянно стягивают резервы, технику, строят оборонительные сооружения. И минируют все вокруг», — отметил он.
По словам Гайдая, деоккупированные населенные пункты – это небольшие села. Однако сам факт старта деоккупации Луганской области является огромным достижением.
Также глава ОВА сообщил, что в прифронтовых селах оккупанты выгоняют местных жителей из их домов и размещаются там.