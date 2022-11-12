ВСУ освободили уже 11 населенных пунктов в Луганской области — глава ОВА 12 ноября, 16:43 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские военные освободили от российских оккупантов в Луганской области уже 11 населенных пунктов.



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«Продвижение ВСУ не так стремительно. Российские оккупационные войска, к сожалению, успели мощно подготовиться, они постоянно стягивают резервы, технику, строят оборонительные сооружения. И минируют все вокруг», — отметил он.



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По словам Гайдая, деоккупированные населенные пункты – это небольшие села. Однако сам факт старта деоккупации Луганской области является огромным достижением.



Также глава ОВА сообщил, что в прифронтовых селах оккупанты выгоняют местных жителей из их домов и размещаются там.

