ВСУ освободили уже 11 населенных пунктов в Луганской области — глава ОВА

12 ноября, 16:43
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские военные освободили от российских оккупантов в Луганской области уже 11 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«Продвижение ВСУ не так стремительно. Российские оккупационные войска, к сожалению, успели мощно подготовиться, они постоянно стягивают резервы, технику, строят оборонительные сооружения. И минируют все вокруг», — отметил он.

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По словам Гайдая, деоккупированные населенные пункты – это небольшие села. Однако сам факт старта деоккупации Луганской области является огромным достижением.

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Также глава ОВА сообщил, что в прифронтовых селах оккупанты выгоняют местных жителей из их домов и размещаются там.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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