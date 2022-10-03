ВСУ подтвердили освобождение села Торское Донецкой области 3 октября, 00:08 Украинские военные в селе Торское (Фото:Сергей Стерненко/Telegram)

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подтвердил освобождение села Торское Донецкой области.



«Наши военные взяли село Торское, расположенное на пути в Кременную, поражают огнем артиллерии подразделения противника, пытающегося закрепиться в Кременной и построить оборону», — заявил Череватый.

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Он отметил, что российские оккупанты в данный момент пытаются выстроить линию обороны в Кременной.

«Для оккупантов сейчас очень важно удержать Кременную. Одержав преимущество в Кременной, ВСУ выйдут на Сватово, Рубежное и дальше смогут освободить Луганскую область… А там и Северодонецк и Лисичанск, взятием которых так хвастались рашисты летом», — заявил Череватый.



Торское находится в Лиманской городской территориальной громаде. В американском Институте изучения войны (ISW) на фоне окружения украинскими военными российской группировки в Лимане сообщали, что дорога Торское — Дробышево, перерезанная ВСУ, была последним маршрутом поставки и возможного ухода для подразделений РФ, удерживавших линию к западу от Лимана.

По состоянию на 12:30 2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов.

