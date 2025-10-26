Силы Обороны Украины освободили сразу три населенных пункта в Донецкой области — DeepState

26 октября, 09:53
Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ устанавливают флаги в освобожденном от российских оккупантов селе Сухецкое (Фото: Скриншот видео / Десантно-штурмовые войска ВСУ / Telegram)

Украинские защитники освободили от российских захватчиков Кучеров Яр, Сухецкое и Затышок Донецкой области.

Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщили аналитики проекта DeepState, опубликовав обновленную карту.

Фрагмент карты / DeepState
Фрагмент карты / DeepState
Фрагмент карты / DeepState
Кроме того, Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов вблизи Никаноровки, Нового Шахово и в Федоровке Донецкой области.

Однако враг продвинулся вблизи Новоторецкого и Владимировки Донецкой области, а также Гатища Харьковской области.

22 октября сообщалось, что ВСУ выбили российские оккупационные войска из поселка Кучеров Яр на Покровском направлении Донецкой области. Там снова взвился украинский флаг.

Также ВСУ взяли в плен более 50 оккупантов.

В субботу, 25 октября, командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сообщило, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили село Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Донецкая область Война России против Украины

Поделиться:

