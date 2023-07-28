«Враг боится ближнего боя». Как ВСУ срезает вклинивание оккупантов на юге и приближает свой прорыв — Кузан

28 июля, 12:47
NV Премиум
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Украинский военнослужащий стреляет из гранатомета (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинский военнослужащий стреляет из гранатомета (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Какое значение имеет освобождение ВСУ села Старомайорского в Донецкой области для дальнейшей деоккупации украинских территорий, в эфире Radio NV объяснил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Сергей Кузан

глава Украинского центра безопасности и сотрудничества

Это является очередным населенным пунктом на так называемом Времовском выступлении. Его освобождение означает, что мы постепенно, шаг за шагом, срезаем вклинивание российских сил, российских порядков в нашу территорию.

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То есть мы продолжаем осуществлять формирующие операции. Еще на шаг ближе оказались к Старомлиновке. Она является ориентиром на юге, к которому мы движемся.

Двигаемся, если условно говорить, вдоль, по берегам реки Мокрые Ялы. И Старомайорское, и, если посмотрим на восток, Новомайорское — это тот кусок фронта, который мы должны взять под контроль, для того, чтобы подойти к российским позициям и уже непосредственно вклиниваться в их укрепленные районы.

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Чем ближе мы будем к ним, тем больше шансов на наш прорыв. Все же наши штурмовые подразделения гораздо более подготовлены, мотивированы, чем россияне. Вот этого ближнего боя очень боится враг.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Донецкая область Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ

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