ВСУ освободили шесть населенных пунктов в Луганской области — глава ОВА 5 октября, 20:10 Гайдай не уточнил названия деоккупированных сел и городов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские силы освободили шесть населенных пунктов в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Freedom.

«На сегодняшний день это шесть населенных пунктов», — сказал Гайдай.

Он не уточнил названия деоккупированных сел и городов. Глава ОВА также призвал людей, которые все еще остаются в оккупации, держаться подальше от линии фронта или постараться переждать бои в укрытиях.

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«Все ждут освобождения. Это наверно самые страшные, тяжелые и длинные семь месяцев для каждого гражданина Украины», — сказал Гайдай.

Также, по словам Гайдая, освобождения Лимана «добило» российских оккупантов, а командование войск РФ бросает своих подчиненных.

«Это нас радует. Солдаты без командира — это уже просто банда каких-то мародеров, которые не представляют угрозу как боевая единица», — говорит он.

2 октября Гайдай заявил, что освобождение Лимана может запустить процесс деоккупации Луганской области. Сейчас ситуация для оккупантов на фронте в этом регионе напряженная. Это может открыть украинской армии путь на Кременную, Сватово, Старобельск и другие города Луганской области.

По данным британской разведки, украинские силы продвинулись на 20 км за реку вглубь российской оборонной зоны в направлении узла снабжения города Сватово в Луганской области.