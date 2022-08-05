Подвинули линию фронта. Что известно об освобождении нескольких сел под Изюмом и чем важны успехи ВСУ на этом направлении 5 августа, 15:06 Сюжет Боец 93-й бригады ВСУ осматривает разбитую российскую технику в Харьковской области, 1 августа 2022 (Фото:Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

4−5 августа стало известно, что украинским военным удалось освободить несколько населенных пунктов в Изюмском районе Харьковской области — важном направлении, где дальнейшее продвижение ВСУ может создать дополнительные проблемы российской армии.

НВ собрал главное, что известно об этих локальных успехах ВСУ в Харьковской области и их значении.

Харьковская область: что и где освободили ВСУ за последние дни

Днем 4 августа заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов впервые подтвердил, что Вооруженным силам Украины удалось освободить села Мазановка на границе Донецкой и Харьковской областей, а также расположенное неподалеку село Дмитровка (Изюмский район Харьковской области).

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"Силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на освобожденных территориях", - рассказал Громов о последних достижениях ВСУ в Харьковской области.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что при освобождении Дмитровки украинским военным удалось ликвидировать много техники и пехоты противника. «В настоящее время ВСУ занимают выгодные рубежи и укрепили свои позиции. Детали – позже», — добавил Синегубов.

А утром 5 августа бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр сообщили, что вытеснили оккупантов из села Дибровное под Изюмом - еще одного населенного пункта в этом же районе Харьковской области.

Освобожденные села Дибровное и Дмитровка в Изюмском районе Харьковской области / Инфографика: Google Maps

«Бригада оттеснила врага за село Дибровное и передвинула линию фронта. Отрезанные от снабжения, оккупанты убегали, бросая технику. Правда, перед уходом плотно заминировали село противопехотными и противотанковыми минами», — рассказали на официальной странице бригады в Facebook.

На обнародованном видео офицер 93-й бригады по имени Александр рассказал, что в селе Дибровное дислоцировались существенные силы врага: несколько рот российских военных и до двух-трех десятков бронетехники (БМП, танков и т. д.).

Украинским военным удалось перерезать пути снабжения врага и заставить его отступить. «Как освободили? Та вытеснили просто, – рассказал Александр. — Им уже не осталось путей подвоза, нарушена вся логистика. Люди — существа, которые там были — поняли, что им перекрыли кислород в селе, им нечем подвезти провизию, боеприпасы, эвакуация раненых затрудняется, и они «героически» отступили».

Военные 93-й бригады также сняли последствия боевых действий — разрушенные жилые дома в селе и брошенную оккупантами технику.

При этом глава Харьковской ОВА также подтвердил, что военные ВСУ «имеют и другие успехи в Харьковской области», тогда как попытки врага прорвать оборону в Изюмском районе (в частности вблизи Гусаровки) пока остаются тщетными. "Их [российское] наступление завершилось очередным полным фиаско. Враг отступил с потерями», – рассказал Синегубов 5 августа.

Текущая линия фронта в Харьковской области на 4 августа / Инфографика: ISW

Почему успехи ВСУ на Изюмском направлении сверхважны

Международные военные обозреватели и аналитики уже некоторое время пристально наблюдают за продвижением ВСУ в Харьковской области.

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ еще в конце июля обратил внимание на успехи Вооруженных сил Украины на Изюмском направлении.

«Как мы видим из сообщений Генерального штаба, ограниченное украинское наступление, которое происходит на юге от Изюма, уже достигло определенных успехов. Российские атаки, если внимательно читать сводки Генштаба ВСУ, происходят на тех территориях, которые на большинстве карт закрашены красным, якобы оккупированы», — рассказал Михайлов 28 июля. По словам аналитика CIT, на тот момент украинские войска в направлении оккупированного Изюма продвинулись на несколько километров на север.

Михайлов напомнил, что ранее в Conflict Intelligence Team считали, что на Изюмском направлении армия РФ проведет наступление, но сейчас концентрации российской техники там, очевидно, недостаточно даже для того, чтобы успешно сдерживать наступательные действия Украины.

«Мы видим много видео, где они [военные ВСУ] уничтожают вражескую технику, захватывают ее, даже захватывают флаги, документы. Проблемы российских войск на этом направлении очевидны», — сказал Михайлов НВ уже 2 августа.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своей сводке по итогам 4 августа объяснили, почему даже медленное, но стабильное наступление ВСУ на Изюмском направлении может стать определяющим для более широких событий войны.

По их оценкам, на текущем этапе войны Украине удалось заставить оккупантов не только менять планы, но и вынужденно перебрасывать технику и силы из еще недавно приоритетных районов. В частности, из-за начала наступления ВСУ на юге Украины оккупанты все активнее перебрасывают личный состав и технику в Херсонскую и западную часть Запорожской области — ценой своих попыток захватить Славянск и Северск, от которых они, похоже, пока отказались, считают в ISW. Таким образом, Украина фактически перехватывает стратегическую инициативу в войне с Россией и имеет шанс впервые активно формировать ход войны, отмечают авторы обзора.

Теперь серьезность дилеммы, стоящей перед российским командованием, вероятно, зависит от способности Украины проводить масштабные контрнаступательные операции одновременно на нескольких направлениях, добавляют аналитики ISW. Если Украина сможет оказывать серьезное давление на позиции оккупантов в районе Изюма, продолжая переход в контрнаступление под Херсоном, то российские войска окажутся перед очень тяжелым выбором. «Им, вероятно, придется либо отказаться от своих позиций на западе от Изюма в пользу защиты линий наземных коммуникаций к северу и востоку, либо выделить больше личного состава и техники, чтобы попытаться удержать нынешнюю линию фронта. Однако такие силы необходимо было бы перевести с другого направления, что поставило бы под угрозу другие завоевания России», — объясняют специалисты Института изучения войны.

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