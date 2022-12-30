ВСУ освободили поселок Новоселовский в Луганской области — ОВА 30 декабря, 22:13 REUTERS/Anna Voitenko

Украинские силы освободили поселок Новоселовский в Луганской области, сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Facebook.

Отмечается, что украинский населенный пункт освобождали штурмовые группы при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й отдельной механизированный бригады.

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Фото: Скриншот Deepstate map

«В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия на отдельных участках фронта понемногу продвигается.

29 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что за неделю Силы обороны Украины продвинулись на 2,5 километра в направлении города Кременная Луганской области.

По данным NYT, в последнее время на этом направлении наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятии под контроль основных дорог, ведущие на Северодонецк и Лисичанск.