ВСУ освободили поселок Новоселовский в Луганской области — ОВА

30 декабря, 22:13
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REUTERS/Anna Voitenko

REUTERS/Anna Voitenko

Украинские силы освободили поселок Новоселовский в Луганской области, сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Facebook.

Отмечается, что украинский населенный пункт освобождали штурмовые группы при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й отдельной механизированный бригады.

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Скриншот Deepstate map
Фото: Скриншот Deepstate map

«В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/odalug/videos/750491766741285
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия на отдельных участках фронта понемногу продвигается.

29 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что за неделю Силы обороны Украины продвинулись на 2,5 километра в направлении города Кременная Луганской области.

По данным NYT, в последнее время на этом направлении наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятии под контроль основных дорог, ведущие на Северодонецк и Лисичанск.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) наступление ВСУ

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