«Армия РФ не так сильна, как рассказывают пропагандисты». ВСУ освободили от оккупантов два населенных пункта в Черниговской области

12 марта, 19:45
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Украинские войска (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские войска (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Черниговской области силы ВСУ освободили два населенных пункта от российских оккупантов, сообщает пресс-служба Оперативного командования «Север» в Facebook.

«Защитникам удалось освободить еще два населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу и сдержать намерения врага по продвижению в сторону Киева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате украинские защитники получили в трофеях более 10 единиц техники оккупантов.

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«Армия российской федерации уже не так сильна, как о ней рассказывали с экранов телевизора пропагандисты кремля. Личный состав деморализован и не может вести активных боевых действий», — добавили они.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2097265713787549

11 марта сообщалось, что силы сопротивления освободили от российских оккупантов пять населенных пунктов в Черниговской области.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Черниговская область Войска РФ Агрессия РФ

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