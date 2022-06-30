«Где там наш Севастополь?». Данилов высмеял оккупантов, которых разгромили на острове Змеиный
Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов / Facebook)
Секретарь СНБО Алексей Данилов высмеял российских оккупантов после того, как украинские военнослужащие разгромили гарнизон россиян на Змеином.
На своей странице в Facebook он опубликовал фото, на котором смотрит в бинокль.
«Где там наш Севастополь?», — коротко подписал фотографию Данилов, упомянув в публикации Минобороны Украины, Генштаб и Госпогранслужбу.
30 июня Вооруженные силы Украины в результате серии мощных ударов разгромили гарнизон оккупантов на Змеином, вынудив их срочно бежать — буквально «отправиться вслед за русским военным кораблем» Москва, который начал захват острова четыре месяца назад и впоследствии был потоплен.
Пытаясь оправдать крупное поражение, Минобороны РФ назвало бегство своих военных «шагом доброй воли».
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