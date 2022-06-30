«Где там наш Севастополь?». Данилов высмеял оккупантов, которых разгромили на острове Змеиный

30 июня, 16:59
Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов / Facebook)

Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов / Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов высмеял российских оккупантов после того, как украинские военнослужащие разгромили гарнизон россиян на Змеином.

На своей странице в Facebook он опубликовал фото, на котором смотрит в бинокль.

«Где там наш Севастополь?», — коротко подписал фотографию Данилов, упомянув в публикации Минобороны Украины, Генштаб и Госпогранслужбу.

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30 июня Вооруженные силы Украины в результате серии мощных ударов разгромили гарнизон оккупантов на Змеином, вынудив их срочно бежать — буквально «отправиться вслед за русским военным кораблем» Москва, который начал захват острова четыре месяца назад и впоследствии был потоплен.

Пытаясь оправдать крупное поражение, Минобороны РФ назвало бегство своих военных «шагом доброй воли».

https://www.youtube.com/watch?v=kxq2Sy4y22I
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Алексей Данилов Война России против Украины Остров Змеиный

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