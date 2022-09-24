ВСУ освободили около 400 населенных пунктов от оккупантов — Зеленский 24 сентября, 01:07 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские военные уже освободили около 9 тысяч квадратных километров территории от российских оккупантов. Продолжаются стабилизационные меры.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, освобождены около 400 населенных пунктов.

Он также попросил жителей временно захваченных территорий беречь свои жизни и помогать Украине ослаблять и уничтожать российских оккупантов. Он призвал всеми возможными способами прятаться от российской мобилизации, избегать повесток и пытаться попасть на свободную территорию Украины.

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