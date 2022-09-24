ВСУ освободили около 400 населенных пунктов от оккупантов — Зеленский

24 сентября, 01:07
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские военные уже освободили около 9 тысяч квадратных километров территории от российских оккупантов. Продолжаются стабилизационные меры.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, освобождены около 400 населенных пунктов.

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Он также попросил жителей временно захваченных территорий беречь свои жизни и помогать Украине ослаблять и уничтожать российских оккупантов. Он призвал всеми возможными способами прятаться от российской мобилизации, избегать повесток и пытаться попасть на свободную территорию Украины.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины

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