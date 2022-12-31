Освобождение Новоселовского. Военные показали, как выглядел штурм поселка — видео 31 декабря, 11:07 Штурм Новоселовского (Фото:Скрин видео спецподразделения Kraken/YouTube)

В пятницу, 30 декабря, стало известно, что Вооруженные Силы Украины освободили Новоселовское Сватовского района Луганской области. Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Kraken опубликовало видео штурма поселка на своем YouTube-канале.

Военные заявляют, что штурмовые группы подразделения при поддержке артиллерии и тяжелой техники, а также вместе с бойцами 92-й отдельной механизированной бригады совершили огневой налет на Новоселовское.

Видео дня

В ходе штурма противника был выбит из населенного пункта, россияне понесли потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен.

Сегодня украинские воины полностью контролируют Новоселовское.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия на отдельных участках фронта постепенно продвигается.

29 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что через неделю Силы обороны Украины продвинулись на 2,5 километра в направлении города Кременная Луганской области.

По данным NYT, в последнее время на этом направлении наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятию под контроль основных дорог, ведущих на Северодонецк и Лисичанск.