Освобождение Новоселовского. Военные показали, как выглядел штурм поселка — видео

31 декабря, 11:07
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Штурм Новоселовского (Фото:Скрин видео спецподразделения Kraken/YouTube)

Штурм Новоселовского (Фото:Скрин видео спецподразделения Kraken/YouTube)

В пятницу, 30 декабря, стало известно, что Вооруженные Силы Украины освободили Новоселовское Сватовского района Луганской области. Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Kraken опубликовало видео штурма поселка на своем YouTube-канале.

Военные заявляют, что штурмовые группы подразделения при поддержке артиллерии и тяжелой техники, а также вместе с бойцами 92-й отдельной механизированной бригады совершили огневой налет на Новоселовское.

Видео дня

В ходе штурма противника был выбит из населенного пункта, россияне понесли потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен.

Сегодня украинские воины полностью контролируют Новоселовское.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия на отдельных участках фронта постепенно продвигается.

29 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что через неделю Силы обороны Украины продвинулись на 2,5 километра в направлении города Кременная Луганской области.

По данным NYT, в последнее время на этом направлении наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятию под контроль основных дорог, ведущих на Северодонецк и Лисичанск.

https://www.youtube.com/embed/usRRNFXgRAo
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Луганская область Увольнение Война России против Украины Kraken

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