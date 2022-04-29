Стратегически важный. Украинские военные освободили населенный пункт Русская Лозовая в Харьковской области 29 апреля, 14:10 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные освободили населенный пункт Русская Лозовая (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские военные освободили населенный пункт Русская Лозовая в Харьковской области.



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Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

«Силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая на Харьковщине. В настоящее время оно полностью под контролем ВСУ», — говорится в сообщении.

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Военные отметили, что Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков — Белгород.

Именно из этого пригорода во времена оккупации оккупанты вели прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

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