Стратегически важный. Украинские военные освободили населенный пункт Русская Лозовая в Харьковской области

29 апреля, 14:10
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные освободили населенный пункт Русская Лозовая (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские военные освободили населенный пункт Русская Лозовая (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские военные освободили населенный пункт Русская Лозовая в Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

«Силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая на Харьковщине. В настоящее время оно полностью под контролем ВСУ», — говорится в сообщении.

Видео дня

Военные отметили, что Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков — Белгород.

https://www.youtube.com/embed/AJRdvl0sxDs

Именно из этого пригорода во времена оккупации оккупанты вели прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьковская область Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X