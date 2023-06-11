ВСУ освободили Макаровку Донецкой области — Маляр 11 июня, 20:46 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие деоккупировали Макаровку в Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она также подтвердила освобождение Благодатного в Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 метров.

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На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров, заявила Маляр.

На направлениях, где ВСУ в обороне, ни одной позиции не потеряно, добавила замминистра.

Ранее бойцы 7-го отдельного батальона Арей Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ сообщили, что Силы обороны 10 июня освободили село Нескучное Волновахского района Донецкой области.