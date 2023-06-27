ВСУ деоккупировали Курдюмскую дамбу — видео

27 июня, 22:00
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Украинский военнослужащий устанавливает флаг Украины возле Курдюмской дамбы (Фото:Скриншот видео ВСУ / Telegram)

Украинский военнослужащий устанавливает флаг Украины возле Курдюмской дамбы (Фото:Скриншот видео ВСУ / Telegram)

Украинские военнослужащие из 28 ОМБр установили флаг на Курдюмской дамбе после успешного штурма в районе Курдюмовки Донецкой области.

Военнослужащие на видео уточнили, что деоккупировали дамбу в понедельник, 26 июня. Операция заняла полтора дня.

Официально в Минобороны не комментировали это.

Внимание! В видео есть нецензурная лексика:

Видео дня

23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия.

Деоккупированная территория (Фото: deep state)
Деоккупированная территория / Фото: deep state
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24 июня Анна Маляр заявила, что Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед.

Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ходе освобождения оккупированных территорий Украина отбила территорий больше, чем Россия захватила во время зимнего наступления.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины

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